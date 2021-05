Überhitzung der US-Wirtschaft US-Inflation steigt überraschend stark auf höchsten Stand seit 2008

Inflationssorgen in den USA hatten zuletzt Aktien-Anleger in die Flucht getrieben. Am frühen Mittwochnachmittag wurden die Aktienkurse durch den starken Anstieg der Verbraucherpreise belastet. Der Dax rutschte kurzzeitig ins Minus. Zuletzt trat der deutsche Leitindex mit 15 120 Punkten quasi auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,2 Prozent nach. An der New Yorker Börse stehen die Zeichen ebenfalls auf Kursverluste. Mit der steigenden Inflation verbinden Anleger schon länger die Angst vor wieder anziehenden Zinsen. Diese könnten die Finanzierungskonditionen von Unternehmen verschlechtern und Anleihen als Alternative zu Aktien attraktiver machen.



