Merkel und XI wollen Stahl-Streit auf G20-Ebene lösen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der chinesische Präsidenten Xi Jinping wollen den Streit über Stahlimporte im Rahmen der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) lösen. In einem Telefonat hätten sich beide dafür ausgesprochen, weiter im Rahmen des "G20 Global Forum" an Lösungen zu arbeiten, teilte die Bundesregierung am Samstag in Berlin mit. "Sie betonten in diesem Zusammenhang die Bedeutung einer engen multilateralen Zusammenarbeit im Handelsbereich", hieß es in der Mitteilung.