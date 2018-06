Überwachungen: Österreich verlangt Aufklärung über angebliche BND-Bespitzelung

WienÖsterreich verlangt von Deutschland Aufklärung zu Medienberichten, wonach der Bundesnachrichtendienst (BND) über viele Jahre in der Alpenrepublik Behörden und Firmen bespitzelt haben soll. „Unser Wunsch ist natürlich zu erfahren, wer hier überwacht wurde, wann die Überwachung beendet wurde, natürlich wollen wir Sicherheit darüber haben, dass sie beendet wurde“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag auf einer Pressekonferenz in Wien. Unter befreundeten Staaten dürfe es so etwas nicht geben.