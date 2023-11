Überwachungssatellit: Nordkoreas Vorstoß mit Spionagesatellit beunruhigt Südkorea und die USA

Nordkorea hat mit einem mutmaßlich erfolgreichen Start seines ersten Überwachungssatelliten Südkorea und dessen Verbündete gegen sich aufgebracht. Die Regierung in Seoul kündigte am Mittwoch an, die eigene Luftüberwachung der innerkoreanischen Grenze wieder aufzunehmen. Südkorea hatte bereits zuvor geplant, in gut einer Woche seinen ersten eigenen Spionagesatelliten an Bord einer Rakete des US-Konzerns SpaceX ins All zu bringen.