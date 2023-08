Übung Drei Tote nach Absturz von US-Militärflugzeug vor Australien

27. August 2023 | Quelle: dpa

Kipprotor-Wandelflugzeug von Typ OV-22 Osprey des US-Militärs. Ein solches Flugzeug ist in Australien bei einer Übung abgestürzt. Bild: Bild: dpa

Den Absturz eines US-Militärflugzeugs vor der Nordküste Australiens haben mindestens drei Insassen nicht überlebt. Ein Sprecher des US-Marine Corp bestätigte drei Tote, fünf weitere der insgesamt 23 Menschen an Bord seien in kritischem Zustand ins Royal Darwin Krankenhaus gebracht worden, hieß es in einer Erklärung, die der australischen Nachrichtenagentur AAP vorlag.