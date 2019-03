Uiguren: China habe seit 2013 fast 13.000 Extremisten festgenommen

PekingDie chinesischen Behörden haben in der Region Xinjiang seit 2014 nach Angaben der Regierung fast 13.000 Extremisten festgenommen. Dies geht aus einem Strategiepapier hervor, in dem die Regierung ihre umstrittenen Deradikalisierungsmaßnahmen für Muslime in der Gegend im Westen des Landes verteidigt.