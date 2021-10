Uiguren: Designierter US-Botschafter wirft China Völkermord in Xinjiang vor

Der designierte US-Botschafter in China hat der Volksrepublik einen Genozid in der Provinz Xinjiang vorgeworfen. Dieser müssen sofort beendet werden und die USA dürften dazu nicht schweigen, sagte Nicholas Burns bei einer Anhörung am Mittwoch vor dem Senat. In der Region leben diverse ethnische Minderheiten. Menschenrechtler kritisieren China öffentlich, dass es in der überwiegend von den muslimischen Uiguren bewohnten Provinz einen Völkermord begehe.