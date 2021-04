Ukraine-Affäre: Durchsuchungen in Haus und Büro von Rudy Giuliani

Ermittler haben Berichten zufolge das Haus des früheren New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani durchsucht. Die Beamten hätten Durchsuchungsbefehle im Zuhause von Giuliani in Manhattan und einem Büro vollstreckt, verlautete aus Ermittlerkreisen am Mittwoch. Es seien Computer und Handys beschlagnahmt worden. Gegen den Anwalt des früheren US-Präsidenten Donald Trump wird seit Jahren wegen seiner Geschäfte in der Ukraine ermittelt. Über die Durchsuchung hatte zunächst die Zeitung „The New York Times“ berichtet.