Ukraine-Affäre: Mitarbeiter aus dem Weißen Haus sagt in Impeachment-Untersuchung aus

In dieser Woche hatten öffentliche und live im Fernsehen übertragene Aussagen von drei US-Diplomaten neuen Sprengstoff für das Impeachment-Verfahren geliefert. Am Freitag sagte die ehemalige US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, sie habe ihre plötzliche Abberufung durch Trump als „große Bedrohung“ wahrgenommen. Der Präsident setzte während ihrer Aussage per Twitter noch einmal nach und schrieb dort, alle Orte, an denen Yovanovitch gedient habe, hätten sich zum Schlechten entwickelt. Yovanovitch bezeichnete diesen Angriff als „sehr einschüchternd“.