Ukraine-Affäre: Trump war vor Freigabe von Militärhilfe über Whistleblower informiert

Das Repräsentantenhaus geht der Beschwerde nach. Es hat eine Reihe von Zeugen befragt, die bestätigt haben, dass Trump die Freigabe der Militärhilfe sehr wohl an für ihn politisch nützliche Ermittlungen in der Ukraine geknüpft habe. Eine solche Verknüpfung könnte Anklagepunkt in einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump werden.