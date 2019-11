Ukraine-Affäre: US-Energieminister Perry soll im Repräsentantenhaus aussagen

Der scheidende US-Energieminister Rick Perry soll im Repräsentantenhaus zur Ukraine-Affäre aussagen. Die Anhörung im Rahmen der Voruntersuchung zum Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump sei für kommenden Mittwoch geplant, teilte ein am Vorgang beteiligter Abgeordneter am Freitag mit. Perry ist das erste Mitglied von Trumps Kabinett, das zu einer Aussage in der Ukraine-Affäre aufgefordert worden ist. Ob der Minister erscheint, ist aber unklar. Die Anhörung soll hinter verschlossenen Türen stattfinden.