Ukraine-Affäre: US-Republikaner dringen in Impeachment-Sitzung ein – und blockieren stundenlang Aussage von Zeugin

US-Republikaner haben die Vorermittlungen zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump vorübergehend blockiert. Etwa zwei Dutzend republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses drangen am Mittwoch in einen Sitzungssaal ein, in dem eine Befragung hinter verschlossenen Türen stattfinden sollte. Die Demokraten sprachen von einer Gefährdung der nationalen Sicherheit, weil mehrere Republikaner in dem Sicherheitsraum verbotene elektronische Geräte wie Mobiltelefone mitbrachten.