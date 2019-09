Ukraine-Affäre: USA sollen vor umstrittenem Trump-Telefonat Hilfsgelder für Kiew zurückgehalten haben

Das Telefonat mit Selenskyj räumte er ein und erklärte, er habe der Ukraine nur keine finanzielle Hilfe gewähren wollen, falls es dort Probleme mit Korruption gebe. „Es ist sehr wichtig, über Korruption zu reden“, sagte Trump vor Reportern am Rande von Treffen vor der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.