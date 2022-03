Ukraine „China muss handeln, denn in diesem Krieg geht es nicht nur um Europa!“

China kann in drei Schlüsselbereichen die Initiative ergreifen. Zunächst einmal sollte der chinesische Präsident Xi Jinping schnell einen Gipfel der G20-Staats- und Regierungschefs einberufen, um einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand in diesem Konflikt zu erreichen und eine Agenda für einen Verhandlungsfrieden zu entwickeln. Die G20 sind das anerkannte Forum für globale Maßnahmen in Krisenzeiten, nachdem sie Ende 2008 die Reaktion auf die globale Finanzkrise koordiniert haben. China wie Russland sind Mitglieder, so dass die G20 heute eine ähnliche Rolle spielen können. Um sein persönliches Engagement für diese Bemühungen zu demonstrieren, sollte Xi seine Abschottung nach der Pandemie (er hat China seit 24 Monaten nicht mehr verlassen) beenden und persönlich an dem Treffen teilnehmen – ebenso wie der russische Präsident Wladimir Putin.