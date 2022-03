Ukraine: Die Lage am Dienstag Russland: „Feuerpause seit 8 Uhr“ – Ukrainer hoffen auf Fluchtkorridore

Trotz anhaltender Angriffe Russlands auf die Ukraine werden die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des seit fast zwei Wochen währenden Krieges fortgesetzt. Nach neuen Verhandlungen am Montag haben Russland und die Ukraine die Absicht zur Schaffung humanitärer Korridore in den umkämpften Gebieten bekräftigt. In der Nacht zum Dienstag gab Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja bekannt, dass ab 9 Uhr (mitteleuropäischer Zeit) in der Ukraine eine Feuerpause beginnen solle. Zudem würden Fluchtkorridore für die Zivilbevölkerung geöffnet, die aus den Städten Kiew, Mariupol, Sumy und Tschernihiw führten, sagte Nebensja gegen Ende einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York zur humanitären Krise in der Ukraine. Am Dienstagvormittag ließ Russland bekanntgeben, dass seit 8 Uhr eine Feuerpause gelte.



Die USA, Deutschland, Frankreichs und Großbritannien forderten Russland erneut zum sofortigen Rückzug seiner Truppen auf.