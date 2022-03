Ukraine: Die Lage am Donnerstag Kein Fortschritt nach Treffen der russischen und ukrainischen Außenminister

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sieht im Krieg in der Ukraine den Beweis für die Dringlichkeit einer weiteren Annäherung der Staaten des westlichen Balkans an die Europäische Union. „Wir wollen gemeinsam im europäischen Haus zusammen leben“, sagte Baerbock bei einem Besuch in Sarajevo am Donnerstag. „Dieses Land gehört zu Europa“, fügte sie mit Blick auf Bosnien-Herzegowina nach Beratungen mit Außenministerin Bisera Turkovic hinzu. Dafür müsse gemeinsamer und intensiver gearbeitet werden. Turkovic sagte, der Frieden in Europa sei in Gefahr. Sarajevo wisse nur zu gut, „was der Krieg mit sich bringt“.