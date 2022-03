Ukraine: Die Lage am Donnerstag Kinderkrankenhaus in Mariupol bombardiert, Treffen in Antalya steht an

In Antalya wollen sich am Donnerstag die Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, und Russlands, Sergej Lawrow treffen. Selenskyj und seine Berater deuten inzwischen an, dass die Ukraine nicht mehr auf einer sofortigen Nato-Mitgliedschaft beharrt. Man schließe nicht aus, über eine Neutralität des Landes zu sprechen, sagte Selenskyjs außenpolitischer Berater Ihor Showkwa in der ARD. Das würde russischen Forderungen entgegenkommen. Das russische Außenministerium betonte seinerseits, dass Russland keinen Machtwechsel in der Ukraine anstrebe. Ziel sei „weder die Besatzung der Ukraine noch die Zerstörung ihrer Staatlichkeit noch der Sturz der aktuellen Führung“. Das hatte sich in früheren Erklärungen des Kreml anders angehört. Was von dem Außenministertreffen zu erwarten ist, blieb aber unklar. Selenskyj hat deutlich gemacht, dass er selbst mit Putin verhandeln will.