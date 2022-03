Ukraine: Die Lage am Donnerstag US-Geheimdienstchefin: Putins Vorstellung von einem Sieg könnte sich ändern

Das US-Repräsentantenhaus stimmte milliardenschweren Ukraine-Hilfen zu. Am Freitag wird der Senat dazu abstimmen. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) stellte einen Notkredit in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar für die Ukraine. Der Westen versucht weiterhin, Moskau mit wirtschaftlichem Druck zum Einlenken zu bringen.

Am Nachmittag gab es einen Berichte, wonach Alt-Kanzler Gerhard Schröder angeblich zu einem Gespräch mit Wladimir Putin nach Russland reisen wollte, um über die Lage in der Ukraine zu sprechen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz wollte sich dazu nicht äußern. „Ich möchte das nicht kommentieren“, antwortete der SPD-Politiker am Rande eines EU-Gipfels im französischen Versailles auf eine entsprechende Frage. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag in Berlin aus Regierungskreisen erfuhr, wurden Scholz und seine Regierung nicht über einen solchen Besuch informiert.



Am frühen Abend trafen sich die EU-Länder zu einem informellen Gipfeltreffen in Versailles, um über das weitere Vorgehen zu Russlands Krieg gegen die Ukraine zu beraten.