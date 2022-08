Ukraine: Die Marktwirtschaft soll die Kriegskasse füllen

Das Papier mit dem Titel „Macroeconomic Policies for Wartime Ukraine“ ist noch nicht veröffentlicht, soll aber in Kürze erscheinen. Das CEPR ist ein 1983 gegründeter globaler Thinktank, bei dem mehr als 1600 Wirtschaftswissenschaftler aus aller Welt mitarbeiten. Bereits vor einigen Wochen hatte die Denkfabrik mit einem an den Marshallplan angelehnten Wiederaufbauplan für die Ukraine für Aufsehen gesorgt.



Die Autoren empfehlen der ukrainischen Regierung eine „neue makroökonomische Strategie“, da die bisherige Wirtschaftspolitik, die mit einem Abbau von Währungsreserven einhergeht, „zunehmend unhaltbar“ werde. Ohne eine Veränderung des Kurses, so die Studie, „droht eine große Wirtschaftskrise, welche die Fähigkeit der Ukraine lähmt, ihre Kriegsanstrengungen über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.“