Ukraine: Eine kleine Bergbau-Stadt in der Provinz Donezk ist im Ukraine-Krieg besonders umkämpft

Die Stadt hatte vor dem Krieg 14.000 Einwohner, jetzt sind es nur noch etwa 300. Die Mehrheit der Bevölkerung arbeitete im Kohlebergbau oder in nahe gelegenen Fabriken – wie beispielsweise Olha Kyseliowa, bevor der Krieg alles änderte. Noch verbliebenen Einwohnern zufolge haben die russischen Truppen am 24. Januar damit begonnen, ihre Angriffe zu verstärken. An jenem Tag schlug eine Rakete im neunstöckigen Mietwohnungshaus ein, in dem Kyseliowa lebte. Sie suchte mit ihren drei Kindern Schutz im Keller und fand danach ihre Wohnung schwer beschädigt vor, mit einem gähnenden Loch in der Decke.