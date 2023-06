Ukraine-Kieg Opferzahl nach Staudamm-Zerstörung auf über 60 gestiegen

21. Juni 2023 | Quelle: dpa

Die überflutete Stadt Oleschky. Bild: Bild: dpa

Mindestens 62 Menschen sind in der südukrainischen Region Cherson nach der Zerstörung des Kachowka-Staudammes vor rund zwei Wochen ums Leben gekommen. Russische Besatzungsbehörden sprachen auf Telegram von 41 Toten an dem von Russland okkupierten Südufer des Dnipros. Die ukrainischen Behörden gaben die Anzahl der Toten auf der anderen Seite des Flusses mit mindestens 21 an. Vermutet wird, dass die tatsächlichen Opferzahlen höher sind.