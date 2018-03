Ukraine-Konflikt : Außenminister entscheiden über weiteres Krisentreffen

Die Außenminister der Ukraine und Russlands entscheiden am Dienstag mit ihren westlichen Kollegen über eine Fortsetzung der Krisengespräche zur Lage in der Ostukraine. Während an der Grenze zu Russland unvermindert gekämpft wird, wollen die beiden Konfliktländer gemeinsam mit den Vermittlern Deutschland und Frankreich mitteilen, ob sie weiter über eine Friedenslösung beraten werden. Bei einem Treffen zur Lage in dem Kriegsgebiet hatte es am Sonntagabend in Berlin kaum Fortschritte gegeben.