Ukraine-Konflikt Im Informationskrieg um die Ukraine ist Russland der Verlierer

Sie begann sich am vergangenen Freitag auf Twitter zu verbreiten, als George Papadopoulous, ein früherer Mitarbeiter des seinerzeitigen US-Präsidenten Donald Trump, in einer italienischen Publikation einen Link zu der falschen Behauptung postete. „Eil: Selenskyj ist, nachdem er gesagt hat, dass er die Ukraine nicht im Stich lassen werde, aus dem Land geflohen“, twitterte Papadopoulous, der wegen Lügen gegenüber dem FBI im Zuge der Ermittlungen in Sachen russische Einmischung in die Wahl 2016 eine Gefängnisstrafe verbüßt hat. Dass Selenskyj sich abgesetzt habe sei nicht das einzige Narrativ, das Russland zu benutzen versuche, um den Kampfgeist der Ukrainer zu schwächen, sagt Roman Osadchuk, ein in der Ukraine ansässiger Experte für digitale forensische Forschung der US-Denkfabrik Atlantic Council. So hätten russische Militärangehörige versucht, die Behauptung zu verbreiten, dass die Ukrainer kapituliert hätten. Und in den ersten Tagen der Invasion veröffentlichte die Plattform Telegram einen angeblichen Aufruf von Selenskyj an das Volk, sich den Invasoren zu ergeben. Die Kampfmoral anzugreifen scheine für die Russen wirklich wichtig zu sein, sagt Osadchuk.