Ukraine-Konflikt Ist Russland mehr als ein „Tankstelle mit Atomwaffen“?

Das nervt hier viele. Obamas Satz von der Regionalmacht mag beleidigend gewesen sein. Aber: Gemessen an dem, was so mancher Kongressabgeordneter über Russland denkt, ist es geradezu höflich. Eine Tankstelle, die sich als Land ausgibt, hat der verstorbene Senator John McCain Russland einmal genannt. Abwandlungen davon kursieren bis heute - unter anderem: Eine Tankstelle mit Atomwaffen. Soll heißen: Nicht übermäßig wichtig, aber gefährlich. Putin gilt hier vor allem als Störenfried, der die Demokratie auf der ganzen Welt untergraben will, um seine Macht zu sichern. Und als Ablenkung von der strategischen Herausforderung durch China, die man in Washington überparteilich viel wichtiger findet als den nächsten Grenzstreit in Zentraleuropa.