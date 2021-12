Ukraine-Konflikt: Polens Ministerpräsident fordert: Scholz soll Nord Stream 2 stoppen

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat Kanzler Olaf Scholz aufgefordert, die umstrittene Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen. „Ich fordere Kanzler Scholz auf, dem russischen Druck nicht nachzugeben und nicht zu erlauben, dass Nord Stream 2 als Druckmittel gegen die Ukraine, Polen und die EU benutzt wird“, sagte der nationalkonservative Regierungschef am Donnerstag bei einem Besuch in Rom. Scholz wird am Sonntag zu einem Besuch in Polen erwartet und hatte Morawiecki bereits vor wenigen Tagen in Berlin getroffen.