 Ukraine-Konflikt: Poroschenko: Russland will sich wohl in Präsidentenwahl einmischen

KiewDer ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat Russland vorgeworfen, sich in die ukrainische Präsidentenwahl Ende März einmischen zu wollen. „Putins Plan ist offensichtlich, den unabhängigen ukrainischen Staat und die Demokratie zu zerstören, die Ukrainer des Rechts auf ein Leben in Frieden und Sicherheit zu berauben“, sagte Poroschenko dem Präsidialamt zufolge bei seinem Wahlkampfauftakt am Samstag.