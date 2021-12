Putin hat immer wieder betont, eine Osterweiterung der Nato nicht zu akzeptieren. Er forderte von den USA und der Nato rasch Sicherheitsgarantien. „Sie müssen uns Garantien geben, und zwar sofort - jetzt“, sagte der russische Präsident am Donnerstag bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau. Die Nato habe Russland seit dem Ende des Kalten Krieges mit ihrer Osterweiterung immer wieder getäuscht. Russland wolle aber einen Konflikt vermeiden und verlange deswegen entsprechende Zusagen des westlichen Militärbündnisses, wie etwa auf eine weitere Expansion nach Osten zu verzichten. Die Verhandlungen über die geforderten Sicherheitsgarantien sollten Anfang nächsten Jahres in Genf beginnen. Die russischen Vorschläge dazu seien bei den USA überwiegend auf positive Resonanz gestoßen. „Ich hoffe, dass die Entwicklung der Situation in diese Richtung gehen wird“, sagte Putin.