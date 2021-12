Ukraine-Konflikt Zwischen Hyperschall und Hyperschulden: Wie Russland aufrüsten will

Branchenkenner erklären, dass es in Russland an wichtigen Komponenten fehle. Eine Lücke sind etwa kleine Flugzeugmotoren, die es aus russischer Produktion bislang einfach nicht zu kaufen gibt. So wurde jüngst in einer Aufklärungsdrohne aus russischer Produktion, die in der Ostukraine abgestürzt ist, der Motor des deutschen Modellflugzeugherstellers W-Modellmotoren Weinhold entdeckt.



Orion, die einzige russische Drohne in fortgeschrittenem Entwicklungsstadium, soll mit der russischen Kopie eines Antriebs der österreichischen Firma Rotax abheben. Serienreif dürften die Motoren frühestens in einigen Jahren sein.