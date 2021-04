Ukraine-Konflikt Was Russlands militärischer Druck auf die Ukraine wirtschaftlich bedeutet

Als gezielte Vorbereitung für eine Invasion gilt nicht zuletzt die systematische Ausgabe von russischen Pässen an die zumeist russischsprachige Bevölkerung in der Ostukraine. Das könnte als formale Grundlage für die „Berechtigung“ Russlands dienen, zum Schutz für „ihre“ in der Ostukraine lebende Bevölkerung einzugreifen. Das von Moskau in der „Volksrepublik Donezk“ eingesetzte politische Oberhaupt Denis Puschillin sprach vergangene Woche sogar davon, dass man sich „im Fall einer Aggression Kiews“ das „Recht vorbehält, um Hilfe zu bitten“. Auch eine im Donezk geplante Veranstaltung unter dem Titel „Die Einheit der Russen“ zeigt, wohin die Reise geht. Auf dem Programm steht „die Wiedervereinigung des Volkes des Donbass und die Unterstützung der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine“.