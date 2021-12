Ukraine-Konflikt: Zwischen Hyperschall und Hyperschulden: Wie Russland aufrüsten will

Rund 115.000 Soldaten, schwere Waffen, Drohnen – was Ukraine über die kurz hinter ihrer Grenze an russischen Truppenbewegungen beobachtet, weckt böse Erinnerungen an 2014: Damals hatte sich Russland die ukrainische Halbinsel Krim einverleibt, nun geht die Nato wieder in den Krisenmodus – und Russlands Präsident Wladimir Putin scheint diesen Moment zu genießen.