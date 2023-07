Ukraine-Krieg 500. Tag des Kriegsbeginns: Selenskyj besucht Schlangeninsel

08. Juli 2023 | Quelle: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am 500. Tag des Kriegsbeginns die Schlangeninsel besucht. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am 500. Tag des Kriegsbeginns die strategisch wichtige und lange umkämpfte Schlangeninsel im Schwarzen Meer besucht. „Heute haben wir unsere ukrainischen Helden geehrt, alle Soldaten, die für diese Insel gekämpft und sie befreit haben”, sagte Selenskyj in einem am Samstag auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Video.