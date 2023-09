Ukraine-Krieg ATACMS: Mögliche Lieferung von US-Raketen in mit höherer Reichweite

Selenskyj äußerte sich in Ottawa optimistisch zu der möglichen Lieferung amerikanischer Raketen. Man rede über verschiedene Arten von Waffen mit höherer Reichweite und Artillerie-Geschütze sowie Luftverteidigungssysteme, so Selenskyj. „Ich glaube, dass wir beim Großteil dessen, was gestern mit Präsident (Joe) Biden besprochen wurde, in der Lage sein werden, eine Einigung zu erzielen“, so der Ukrainer weiter. Es sei dabei auch eine Frage der Zeit.