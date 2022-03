Ukraine-Krieg Ausschluss von Ausrüstung und Software: USA erwägen Exportstopps gegen chinesische Firmen

Zwar kündigte China am 9. März auch humanitäre Hilfe in Höhe von fünf Millionen Yuan (umgerechnet etwa 725.000 Euro) für die Ukraine an. Gleichzeitig machte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, der Nato Vorwürfe, die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine verschärft zu haben. Das von den USA geführte Militärbündnis habe Schritte unternommen, die die Spannungen an die Zerreißgrenze gebracht hätten, so der Sprecher. Er forderte die USA auf, Chinas Bedenken ernst zu nehmen und es zu vermeiden, seine Rechte oder Interessen beim Umgang mit der Ukraine-Frage und seiner Beziehungen zu Russland zu untergraben.



