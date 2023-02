Wenige Stunden zuvor hatte sich Putin in einer Ansprache an seine Nation gewandt. Darin gab er zum wiederholten Mal dem Westen die Schuld an dem Krieg. Als politische Warnung an den Westen erklärte er außerdem das letzte große Abkommen über atomare Rüstungskontrolle für ausgesetzt, den „New Start”-Vertrag mit den USA. Dieser begrenzt die Atomwaffenarsenale beider Länder und regelt Inspektionen.



Lesen Sie auch: Stellen wir uns der Wahrheit – der Krieg in der Ukraine wird andauern