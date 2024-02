Ukraine-Krieg Zu wenig, zu spät: Unsere Hilfe hilft nicht

Auch die Hoffnung, bei neuen Verhandlungen unter dem Titel „Minsk 3“ an die beiden Minsker Vorgängerabkommen anknüpfen zu können, muss am russischen Kriegsherrn scheitern. Putin hat in allen bisherigen Friedensgesprächen gelogen und Verhandlungsbereitschaft vorgetäuscht, während er gleichzeitig seine Kriegsvorbereitungen treffen ließ. Keine einzige der in Minsk gegebenen Zusagen hat er eingehalten. Was will man auch von einem Mann erwarten, der am Vorabend des zweiten Jahrestages seines verbrecherischen Krieges kaltblütig seinen ärgsten Gegner Alexei Nawalny vor den Augen der Welt in einem sibirischen Straflager ermorden lässt?