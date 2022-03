Ukraine-Krieg: Bürgermeister von Mariupol berichtet aus der belagerten Stadt: „Sie reißen mir Herz und Seele heraus“

Vor wenigen Wochen hat der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Bojtschenko, noch an einem Plan zur Modernisierung der ukrainischen Hafenstadt gearbeitet, sprach in Hemd und Krawatte über neue Investitionen in Technik, Medizin und Bildung. Am Samstag hat er Unterschlupf gesucht in einem Keller, berichtet über eine wackelige Telefonleitung von der Belagerung der 400.000-Einwohner-Stadt am Asowschen Meer durch das russische Militär.