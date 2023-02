Ukraine-Krieg Chinas Außenminister besorgt über Eskalation

Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning brachte die chinesische Position jüngst auf den Punkt: „Die USA sind diejenigen, die die Ukraine-Krise ausgelöst haben.“ Auch seien sie „der größte Faktor, der die Krise anfacht“. Der Schulterschluss mit Russland isoliert China allerdings zunehmend in der Welt. So warnten Diplomaten in Peking davor, dass die Friedensinitiative nur eine Art propagandistische Flucht nach vorne sein könnte.