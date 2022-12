Ukraine Krieg Wieso die Sanktionen gegen Russland Wirkung zeigen

Der Einzelhandel ist im Vergleich zum Vorjahr um fast zehn Prozent eingebrochen, was den Tribut der hohen Inflation verdeutlicht. Die Daten für den Automobilsektor – ein Indikator für die Gesundheit der Wirtschaft in Russland wie auch in vielen anderen Ländern – sind alarmierend: Aufgrund fehlender Nachfrage und eines Mangels an importierten Bauteilen haben die russischen Autofirmen ihre Produktion im Vergleich zu 2021 um 64 Prozent gekürzt. Der Oktober war kein Ausreißer: Seit April sind die Daten in jedem Monat schlecht. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Wahrscheinlich hat sich die Lage nach dem Beginn der Mobilisierung Ende September noch verschlechtert.