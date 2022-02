Ukraine-Krieg Delegationen wollen an der Grenze zu Belarus verhandeln

Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt im Bundestag ein Kehrtwende in der deutschen Außen- und Verteidigungspolitik an, die Bundeswehr soll mit Milliarden wieder voll einsatzbereit gemacht werden, außerdem will sich Deutschland stärker in der Nato engagieren. Was Bundeskanzler Scholz und die Bundesministerinnen ankündigten, lesen Sie hier.