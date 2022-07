Ukraine-Krieg: „Der Krieg hat Slowjansk nie verlassen“ – Gespaltene Stadt rüstet sich für neuen Kampf gegen Russland

Ljach bleibt zwar zuversichtlich, dass die ukrainischen Kräfte den Feind in Schach halten können, ist sich aber auch über seine Optionen im Klaren. „Niemand will gefangen genommen werden“, so der Bürgermeister. „Wenn es eine unmittelbare Gefahr gibt, dass die feindlichen Truppen in die Stadt eindringen, werde ich gehen müssen.“