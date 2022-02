Ukraine-Krieg Der Russland-Ukraine-Konflikt im Zeitverlauf

Seitdem sich in der Ukraine pro-westliche Kräfte durchsetzten, befindet sich das Verhältnis zu Russland im Krisenmodus. Nach der Einverleibung der Krim durch Moskau ist die aktuelle Eskalation ein weiterer Höhepunkt. Ein Machtwechsel in der Ukraine vor mehr als acht Jahren hat den Konflikt mit Russland entfacht. Seitdem verschärfte sich die Krise der Nachbarn immer weiter. Nach UN-Schätzungen sind bisher mehr als 14.000 Menschen gestorben, die meisten in den Separatistengebieten. Die wichtigsten Stationen in der Eskalationsspirale beginnend mit dem aktuellen Stand: