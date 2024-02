Ukraine-Krieg Deutschlands Ukraine-Hilfe ist kein Grund, die Backen aufzublasen

Die Zögerlichkeit vor allem der Bundesregierung hat sich inzwischen als fatal erwiesen. Zwar leistet Deutschland nach den USA aktuell die zweitgrößte finanzielle Unterstützung. Rechnet man aber um, welchen Anteil die Hilfszahlungen am jeweiligen BIP ausmachen, dann rangiert Deutschland hinter den osteuropäischen Nato-Staaten gerade einmal auf Rang acht. Kein Grund also, in Berlin die Backen aufzublasen, selbst wenn die beschämend geringe Hilfe von Frankreich, Italien und Spanien mehr als ärgerlich ist. Natürlich nimmt dort das konkrete Bedrohungsgefühl mit der Entfernung ab. Aber auch in Südeuropa kann man nicht mehr sicher leben, wenn Russland sich die Ukraine eines Tages ganz einverleiben und seine Truppen weiter in Richtung Westen schicken würde.