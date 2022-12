Ukraine-Krieg – die Lage am Dienstag „Das verantwortet Ungarn“: Keine Einigung bei EU-Zahlungen an Ukraine

Im Hinterland haben sich die Bewohner bereits auf Raketenangriffe und Stromausfälle eingestellt. An der Front ist vorerst nicht mit russischen Durchbrüchen zu rechnen, die eine neue Fluchtwelle auslösen könnten. Sollten neue russische Luftschläge aber zu irreparablen Blackouts und Heizungsausfällen führen, könnten viele Ukrainer in die EU fliehen – insbesondere, wenn das aktuelle Frostwetter in der Ukraine länger anhält.

Ende kommender Woche sollen die Temperaturen aber deutlich ins Plus steigen. Die Winter in den vergangenen Jahren waren zudem selbst im Januar und Februar recht mild. Kiew hat dazu landesweit mit der Einrichtung von Aufwärmpunkten in Schulen, Kindergärten und großen Zelten begonnen, die auch mit Stromgeneratoren und teilweise auch Internet ausgerüstet wurden.