Ukraine-Krieg – die Lage am Dienstag Bericht zur Lage im AKW Saporischschja kommt

Angesichts der jüngsten Unterbrechung von Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Europa hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russland einen Energiekrieg vorgeworfen und zu mehr Einheit in Europa aufgerufen. „Russland versucht in diesen Tagen, den Energiedruck auf Europa noch weiter zu erhöhen - das Pumpen von Gas durch die Nord Stream wurde komplett eingestellt“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. „Russland will das normale Leben jedes Europäers zerstören - in allen Ländern unseres Kontinents.“