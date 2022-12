Ukraine-Krieg – die Lage am Dienstag Selenskyj: Russen erleiden hohe Verluste

„Probleme mit der Heizung, große Probleme mit der Wasserversorgung bleiben weiter bestehen“, sagte Selenskyj. Demnach sind noch immer Millionen Menschen von Stromausfällen und anderen Einschränkungen betroffen. Am schwierigsten ist die Situation in der Stadt Kiew und in der Region, aber auch in Winnyzja und Umgebung und in Lwiw (Lemberg). Auch in anderen Regionen wie in Odessa, Poltawa und Dnipropetrowsk gebe es weiterhin Stromausfälle.