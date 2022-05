Ukraine-Krieg – die Lage am Dienstag Finnisches Parlament stimmt für Nato-Mitgliedsantrag

Nach wochenlangem Ausharren in dem belagerten Asowstal-Stahlwerk in Mariupol sind nach ukrainischen Angaben 264 Soldaten evakuiert worden. „Wir hoffen, dass wir das Leben unserer Leute retten können“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Ansprache am späten Montagabend. „Es gibt Schwerverletzte unter ihnen. Sie werden versorgt. Die Ukraine braucht ukrainische Helden am Leben.“ 53 verwundete Soldaten seien in ein Krankenhaus in der russisch kontrollierten Stadt Novoazowsk, etwa 32 Kilometer östlich, gebracht worden, sagte Vize-Verteidigungsministerin Anna Maljar in einem im Internet veröffentlichten Video am Montag. Weitere 211 Personen wurden in die Stadt Oleniwka gebracht, die in der von russischen Separatisten kontrollierten Region Donezk liegt. Für alle Evakuierten sei ein möglicher Gefangenenaustausch mit Russland vorgesehen.