Ukraine-Krieg – die Lage am Dienstag G7 koordinieren Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in Ukraine

Russische Soldaten finden nach den Worten des Generalstabs in Kiew in der Ukraine weiterhin „einen unrühmlichen Tod“. So habe eine russische Einheit in der Region Luhansk im Osten in der vergangenen Woche etwa 70 Prozent ihrer Soldaten verloren. In der Region Cherson sei ein russischer Kommandostab getroffen worden. Auch diese Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.