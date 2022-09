Ukraine-Krieg – die Lage am Dienstag Putin erhöht Kriegseinsatz: Vorbereitung auf große Annexion

Die von Moskau besetzten Gebiete in der Ukraine wollen in umstrittenen Verfahren noch in dieser Woche über einen Beitritt zur Atommacht Russland abstimmen lassen. Die von Moskau anerkannten „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine sowie das Gebiet Cherson im Süden und Militärmachthaber in der Region Saporischschja setzten die „Referenden“ vom 23. bis 27. September an. Das teilten die Regionen am Dienstag mit.