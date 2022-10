Ukraine-Krieg – die Lage am Dienstag Russland feuert weiter Raketen auf Ukraine – und winkt mit Diplomatie

Putin will sich zunächst am Donnerstag mit dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan treffen, und zwar am Rande des Gipfels der Konferenz für Zusammenarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) in Astana. Die Türkei sieht sich als möglichen Vermittler im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. „Ein Waffenstillstand muss so schnell wie möglich hergestellt werden“, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu in einem Fernsehinterview.