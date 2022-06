Ukraine-Krieg – die Lage am Dienstag Ukraine fordert vor Kiew-Reise Panzer von Scholz

Seit Kriegsbeginn haben die ukrainischen Truppen nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj russische Invasoren aus mehr als 1000 Siedlungen vertrieben. Die Ukraine werde das ganze besetzte Territorium zurückerobern, auch die 2014 von Russland annektierte Krim, erklärte Selenskyj am Montag in seiner abendlichen Ansprache ans Volk zudem. Er ging auch auf die Lage im Donbass ein. Der Kampf um das Industriegebiet im Osten des Landes werde „sicherlich als eine der brutalsten Schlachten in und für Europa in die Militärgeschichte eingehen“, sagte Selenskyj, und: „Der Preis dieser Schlacht ist für uns sehr hoch. Es ist einfach schrecklich.“